Lugano-Inter | nerazzurri ok Buone notizie anche sul fronte calciomercato

Advertising

Inter : ?? | MATCH @FCLugano1908-Inter, in diretta domani alle 20:30 Scopri dove ?? - Inter : ?? | FORMAZIONI Prima uscita della stagione 2021/22 per i nerazzurri ??? Ecco le formazioni ufficiali di… - Inter : ??? | MATCH DAY Stasera dallo Stadio Cornaredo di Lugano il cammino pre-stagionale dell'Inter #Inter #ForzaInter… - biscone69 : RT @ZZiliani: + + + + + ULTIMORA + + + + + DOPO L’OKAY DI #BONUCCI, IL SINDACO #SALA HA DATO IL NULLA OSTA PER I FESTEGGIAMENTI DELL’#INTER… - internewsit : Jeda: «Lugano-Inter? Presto per giudicare. Questo il ruolo di Calhanoglu» - -

Ultime Notizie dalla rete : Lugano Inter

... Pablo Bentancur, in occasione dell'amichevole contro il. Per seguire e interagire in ... L'però potrebbe acquisire il cartellino di Nandez solo in prestito con diritto di riscatto, ......nerazzurro e in settimana ci sarà l'incontro Giulini - Marotta Nahitan Nandez ha detto sì all'. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che spiega come il suo agente Pablo Bentancur ieri a...Tutto ok per Fodé Ballo-Touré al Milan da vice di Theo Hernandez. Come fa sapere La Gazzetta, il laterale di 24 anni è arrivato dal Monaco e ha sostenuto le visite mediche, tutto ok anche tra club: Ba ...Lugano-Inter è stata la prima amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Comunale di Cornaredo per la Lugano Region Cup. D ...