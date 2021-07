Lazio, ad Auronzo striscione dedicato a Radu: “412 volte con questa maglia. Avanti, alla prossima battaglia” (Di domenica 18 luglio 2021) La Lazio, dopo il successo per 10-0 in amichevole contro la Top 11 Radio Club, ha ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Durante la seduta odierna i tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione dedicato al veterano Stefan Radu, che qualche settimana fa ha scelto di restare alla Lazio declinando le altre offerte ricevute: “412 volte con questa maglia. Avanti Stefan, alla prossima battaglia”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) La, dopo il successo per 10-0 in amichevole contro la Top 11 Radio Club, ha ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Durante la seduta odierna i tifosi biancocelesti hanno esposto unoal veterano Stefan, che qualche settimana fa ha scelto di restaredeclinando le altre offerte ricevute: “412conStefan,”. SportFace.

