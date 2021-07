La parabola triste di Leigh Griffiths: il talento scozzese imprigionato nei fantasmi di Leith, il sobborgo di Trainspotting (Di domenica 18 luglio 2021) Ci sono periferie che assomigliano a distese di ghiaccio. Vengono trascinate alla deriva dalle onde. Lentamente. Un centimetro dopo l’altro. Un giorno dietro l’altro. Fino a quando non si ritrovano in mare aperto. Circondate da un silenzio assordante, lontanissime da un centro ormai irraggiungibile. Non più parte di un continente ma isole indipendenti. Mondi perennemente in penombra che spengono sogni brillanti, che stritolano vite, che indirizzano destini. Per decenni nascere a Leith voleva dire dover scontare un secondo peccato originale. Prega per noi. Ora e nel momento della nostra nascita, come diceva TS Eliot. Ognuno si portava dietro un’equazione sballata. Venire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Ci sono periferie che assomigliano a distese di ghiaccio. Vengono trascinate alla deriva dalle onde. Lentamente. Un centimetro dopo l’altro. Un giorno dietro l’altro. Fino a quando non si ritrovano in mare aperto. Circondate da un silenzio assordante, lontanissime da un centro ormai irraggiungibile. Non più parte di un continente ma isole indipendenti. Mondi perennemente in penombra che spengono sogni brillanti, che stritolano vite, che indirizzano destini. Per decenni nascere avoleva dire dover scontare un secondo peccato originale. Prega per noi. Ora e nel momento della nostra nascita, come diceva TS Eliot. Ognuno si portava dietro un’equazione sballata. Venire ...

Advertising

fattoquotidiano : La parabola triste di Leigh Griffiths: il talento scozzese imprigionato nei fantasmi di Leith, il sobborgo di Train… - marsion65 : RT @IONONMIARRENDO: Un eventuale studio indipendente sulla fenomenologia della corruzione morale nella politica italiana non potrà prescind… - Ellebi71 : @laramps Le idee di Letta, come le esprime, non fanno strada. Attacca briga con Salvin!, dandogli una visibilità ch… - FerroNano : RT @IONONMIARRENDO: Un eventuale studio indipendente sulla fenomenologia della corruzione morale nella politica italiana non potrà prescind… - Morinth3 : RT @IONONMIARRENDO: Un eventuale studio indipendente sulla fenomenologia della corruzione morale nella politica italiana non potrà prescind… -