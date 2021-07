Dinamo Bucarest-FC Voluntari (lunedì 19 luglio, ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 18 luglio 2021) Posticipo della prima giornata di Liga I romena e tocca alla Dinamo Bucarest esordire in casa contro il FC Voluntari. Per i cani rossi è la stagione del rilancio: nuova proprietà e nuovo allenatore nella speranza di riagguantare i playoff scudetto dopo quattro anni di assenza. Tutto è ancora in divenire, con il neo allenatore Bonetti arrivato pochi giorni InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 18 luglio 2021) Posticipo della prima giornata di Liga I romena e tocca allaesordire in casa contro il FC. Per i cani rossi è la stagione del rilancio: nuova proprietà e nuovo allenatore nella speranza di riagguantare i playoff scudetto dopo quattro anni di assenza. Tutto è ancora in divenire, con il neo allenatore Bonetti arrivato pochi giorni InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Dinamo Bucarest-FC Voluntari (lunedì 19 luglio, ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Ieri #Calciomercato Riepilogo affari #17luglio /4 #Ascoli: preso il trequartista '90 Diego Fabbrini svincolato #Dinamo… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato Riepilogo affari #17luglio /4 #Ascoli: preso il trequartista '90 Diego Fabbrini svincolato… - tabellamercatob : Aggiornamento #Calciomercato #SerieB /2 #Ascoli: preso il trequartista '90 Diego Fabbrini ex #Dinamo #Bucarest - SerieBNewsCom : ????#Ascoli, fatta per #Fabbrini dalla #DinamoBucarest: pronto un triennale??? -