Covid, tornano i tamponi negli aeroporti in molte Regioni (Di domenica 18 luglio 2021) Si ritorna ai tamponi negli aeroporti. La prima a “inaugurare” è stata la Sicilia, seguita a ruota da Abruzzo, e Sardegna. Presto anche l’Emilia-Romagna si riadeguerà, mentre la Campania “lo fa già”. Sono tante, così, le Regioni che hanno ripristinato i tamponi obbligatori in aeroporto al rientro, mentre la Fiavet (la Federazione imprese del turismo) rileva un calo del su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 luglio 2021) Si ritorna ai. La prima a “inaugurare” è stata la Sicilia, seguita a ruota da Abruzzo, e Sardegna. Presto anche l’Emilia-Romagna si riadeguerà, mentre la Campania “lo fa già”. Sono tante, così, leche hanno ripristinato iobbligatori in aeroporto al rientro, mentre la Fiavet (la Federazione imprese del turismo) rileva un calo del su Quotidianpost.

Advertising

Corriere : Più controlli sui turisti, riecco i tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a blindarsi - 19cecilia06 : Io comunque non so più come vivermela questa situazione Covid. I media passano da “Moriremo tutti se non facciamo u… - italianelcuore3 : Più controlli sui turisti, riecco i tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a blindarsi E ora a Londra la var… - msn_italia : Covid, riecco i tamponi in aeroporto: le Regioni tornano a blindarsi - bellalilli161 : RT @blusewillis1: Covid, riecco i tamponi in aeroporto: le Regioni tornano a blindarsi -