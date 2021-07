Covid Puglia, oggi 70 contagi e nessun morto: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività su un totale di 3.692 test registrati nelle ultime 24 ore. Suddividendo per province, dei nuovi contagi 26 sono stati rilevati a Bari, 14 Brindisi, 3 Barletta Andria Trani, 3 Foggia, 11 Lecce, 8 Taranto e altri 5 riguardano residenti in altre regioni. I ricoverati sono 75 (+1). Sono 1.758 (+59) i casi attualmente positivi e di questi 1.683 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 70 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimonuovo decesso. I nuovi casi di positività su un totale di 3.692 test registrati nelle ultime 24 ore. Suddividendo per province, dei nuovi26 sono stati rilevati a Bari, 14 Brindisi, 3 Barletta Andria Trani, 3 Fa, 11 Lecce, 8 Taranto e altri 5 riguardano residenti in altre regioni. I ricoverati sono 75 (+1). Sono 1.758 (+59) i casi attualmente positivi e di questi 1.683 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono ...

