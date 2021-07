Covid Emilia Romagna, oggi 266 contagi: dati 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 266 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 18 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 13.203 tamponi, l’indice di positività è del 2%. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 63 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39); poi Modena (31), Parma (20), Cesena (11) e Ravenna (11). Quindi Ferrara (5), Forlì (5) e infine Circondario Imolese (4). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 48 in più rispetto a ieri e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 266 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 18. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 13.203 tamponi, l’indice di positività è del 2%. La situazione deinelle province vede Rimini con 63 nuovi casi, seguita da Reggio(49) e Bologna (39); poi Modena (31), Parma (20), Cesena (11) e Ravenna (11). Quindi Ferrara (5), Forlì (5) e infine Circondario Imolese (4). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 48 in più rispetto a ieri e ...

