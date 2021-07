Covid, Boris Johnson in isolamento. Francia: proteste anti Green Pass. Coprifuoco a Mykonos e Barcellona (Di domenica 18 luglio 2021) Sale di nuovo in tutta Europa il timore del Coronavirus. Nel pieno della seconda estate dell’era Covid si registra ovunque un aumento dei contagi, spinti dalla variante Delta, ormai predominante. Nel Regno Unito il primo ministro britannico Boris Johnson (a sinistra nella foto) fa marcia indietro e comunica che andrà in quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo ai test. Polemiche a Londra Il premier si è isolato nella sua residenza di Chequers. Salta così la sua prevista partecipazione al programma pilota del servizio sanitario inglese che invece ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 luglio 2021) Sale di nuovo in tutta Europa il timore del Coronavirus. Nel pieno della seconda estate dell’erasi registra ovunque un aumento dei contagi, spinti dalla variante Delta, ormai predominante. Nel Regno Unito il primo ministro britannico(a sinistra nella foto) fa marcia indietro e comunica che andrà in quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo ai test. Polemiche a Londra Il premier si è isolato nella sua residenza di Chequers. Salta così la sua prevista partecipazione al programma pilota del servizio sanitario inglese che invece ...

Corriere : Johnson non si isola dopo contatto con un positivo: l’ira degli inglesi costretti alla quarantena - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson non andrà in isolamento dopo il contatto con il ministro della Salute Sajid Jav… - SkyTG24 : Regno Unito, Johnson non si isola dopo contatto con un positivo. I Labour lo attaccano - andreavent3 : RT @Miti_Vigliero: ?? Covid Scandalo per Johnson che venerdì ha avuto una riunione con il ministro della Sanità, poi risultato positivo: dop… - Maria33759436 : Andrà in quarantena il premier britannico Boris Johnson, dopo aver avuto contatti con il ministro della Salute Saji… -