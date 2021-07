Ciclismo, prova di forza di Cattelan: sua la crono U23 (Di domenica 18 luglio 2021) Seconda affermazione stagionale per il vicentino Davide Cattelan (Zalf Euromobil Désirée Fior) che dopo essersi imposto nella cronocoppie di Porto S. Elpidio (Fm) nel mese di maggio si è ripetuto ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Seconda affermazione stagionale per il vicentino Davide(Zalf Euromobil Désirée Fior) che dopo essersi imposto nellacoppie di Porto S. Elpidio (Fm) nel mese di maggio si è ripetuto ...

