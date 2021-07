Carlo Conti | quel tenero bacio in FOTO passato alla storia | nessuno sapeva nulla

(Di domenica 18 luglio 2021) Spunta daldi, il noto conduttore Rai, uno scatto che ha dell’incredibile e immortala un momento che si può ritenere storico. Come tanti suoi colleghi, in questo… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IndomitusVirtus : RT @FabrizioSantori: Il mio intervento su Beconomy su RPL - La Tua Radio POP ECONOMY - I CONTI DELLA SERVA CON ALESSANDRA MORI CARLO CAMBI… - FabrizioSantori : Il mio intervento su Beconomy su RPL - La Tua Radio POP ECONOMY - I CONTI DELLA SERVA CON ALESSANDRA MORI CARLO CA… - selfie_gleba : RT @cippiriddu: Incredibile eh! Pure Skriniar nella foto a sinistra sembra Silas del Codice da Vinci e a destra il figlio di Carlo Conti.… - nocciolena : vi racconto un aneddoto: mio padre è tipo il sosia di carlo conti una volta al ristorante stava aspettando che gl… - Whiteyeice : @ar_mata7 Vengo dalla madre patria di Dante e Carlo Conti -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti

Il Fatto Quotidiano

... il sostegno della rivista della Corte deie della associazione 'Mezzo metro quadro', fondata ... e Daniele Franco , il senatore Luciano D'Alfonso, il sindaco di PescaraMasci e molti altri ...Domenica In, Il Meglio/intervista Mara Venier "mai pensato di fare tv"''E' un grande onore ricevere un premio intitolato a Luchino Visconti, in questa isola a cui era tanto legato e dove riposa. L'insegnamento dei grandi maestri italiani lo sento sempre in me, scolpito ...Carlo Cavicchi, che segue nell'albo d'oro proprio uno dei finalisti, Beppe Conti. Conduzione di Claudia Vanni, giornalista di Mediaset, e del direttore di TgCom Paolo Liguori. Nel corso della ...