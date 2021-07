Calciomercato Milan, l’allenatore di Kaio Jorge: «Lo vogliono in tanti…» (Di domenica 18 luglio 2021) Fernando Diniz, mister del club brasiliano, ha parlato in conferenza si Kaio Jorge, gioiellino nel mirino rossonero Intervenuto in conferenza stampa, il mister del Santos Fernando Diniz ha avuto modo di rispondere alle domande sul futuro di Kaio Jorge. Il giovane attaccante è molto seguito in Europa, in particolar modo dal Milan, pronto a tutto pur di portarlo in Serie A: «Lo vogliono tanti club europei in questo momento. Kaio, anche se ancora molto giovane, sta acquisendo sempre più maturità e questo si vede nel suo modo di giocare. Ha già molta personalità, fa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Fernando Diniz, mister del club brasiliano, ha parlato in conferenza si, gioiellino nel mirino rossonero Intervenuto in conferenza stampa, il mister del Santos Fernando Diniz ha avuto modo di rispondere alle domande sul futuro di. Il giovane attaccante è molto seguito in Europa, in particolar modo dal, pronto a tutto pur di portarlo in Serie A: «Lotanti club europei in questo momento., anche se ancora molto giovane, sta acquisendo sempre più maturità e questo si vede nel suo modo di giocare. Ha già molta personalità, fa ...

