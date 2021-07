BOOM! Amici parte a settembre (Di domenica 18 luglio 2021) Maria De Filippi Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di Amici 21. Oggi, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un anticipo di circa due mesi sulla tradizionale tabella di marcia. Varia, conseguentemente, il palinsesto di Canale 5: possiamo anche annunciarvi, infatti, che il daytime della nuova edizione di Amici durerà circa 30 minuti. Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 luglio 2021) Maria De Filippi Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato lanza anticipata di21. Oggi, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di, con un anticipo di circa due mesi sulla tradizionale tabella di marcia. Varia, conseguentemente, il palinsesto di Canale 5: possiamo anche annunciarvi, infatti, che il daytime della nuova edizione didurerà circa 30 minuti.

BOOM! Amici parte a settembre
Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di Amici 21. Oggi, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la secon ...

