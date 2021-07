Alluvioni nell’Europa centrale: sale il bilancio delle vittime (Di domenica 18 luglio 2021) È salito a 183 il bilancio delle vittime per le Alluvioni nell’Europa centrale. In Germania sono state registrate almeno 156 vittime, mentre in Belgio 27. Le autorità tedesche e belghe hanno attribuito la causa delle piogge insolite, che hanno causato le Alluvioni, al cambiamento climatico. Della stessa idea anche il premier olandese, Mark Rutte. Attesa Leggi su periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) È salito a 183 ilper le. In Germania sono state registrate almeno 156, mentre in Belgio 27. Le autorità tedesche e belghe hanno attribuito la causapiogge insolite, che hanno causato le, al cambiamento climatico. Della stessa idea anche il premier olandese, Mark Rutte. Attesa

