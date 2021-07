A 20 anni dal G8 di Genova non finiscono le polemiche (Di domenica 18 luglio 2021) C’è ancora uno spaccato importante sugli avvenimenti legati al G8 di Genova di 20 anni fa. Le polemiche a distanza di tempo non si placano e i pareri sono piuttosto discordanti, tra politici e rappresentanti delle forze dell’ordine. G8, Conestà (Mosap): «Si ricordino anche le violenze e devastazioni dei manifestanti» «Il ventennale del G8 di Genova non può essere la passerella ideologica di chi vuole avversare le forze dell’ordine, appellando i poliziotti come ‘macellai’ o ‘violenti’ e omettendo la verità della piazza. Peccato che mai nessuno abbia puntato l’attenzione sulle violenze dei manifestanti e sulla città ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 18 luglio 2021) C’è ancora uno spaccato importante sugli avvenimenti legati al G8 didi 20fa. Lea distanza di tempo non si placano e i pareri sono piuttosto discordanti, tra politici e rappresentanti delle forze dell’ordine. G8, Conestà (Mosap): «Si ricordino anche le violenze e devastazioni dei manifestanti» «Il ventennale del G8 dinon può essere la passerella ideologica di chi vuole avversare le forze dell’ordine, appellando i poliziotti come ‘macellai’ o ‘violenti’ e omettendo la verità della piazza. Peccato che mai nessuno abbia puntato l’attenzione sulle violenze dei manifestanti e sulla città ...

