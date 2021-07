Ufficiale: Atalanta, ceduto Kresic al Rijeka (Di sabato 17 luglio 2021) L’Atalanta ha ceduto il difensore centrale classe ‘96 Anton Kresic al Rijeka. Ecco il comunicato del club che ha svelato anche i dettagli dell’operazione. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Rijeka il calciatore Anton Kreši? a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo. In bocca al lupo Anton!”. FOTO: Sito Ufficiale Cremonese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) L’hail difensore centrale classe ‘96 Antonal. Ecco il comunicato del club che ha svelato anche i dettagli dell’operazione. “B.C. comunica di averalil calciatore Anton Kreši? a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo. In bocca al lupo Anton!”. FOTO: SitoCremonese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

