Udinese | Jajalo | “Oggi buon allenamento per ritrovare le misure in campo”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 luglio 2021) Il centrocampista dell’, Mato, dopo il successo 4-1 in amichevole contro gli sloveni del Bilje, ha commentato la prestazione della squadra al canale tematico bianconero: “Sono tornato ine sono molto contento perché fisicamente ho tenuto bene dopo tanto tempo lontano dall’azione. Modulo nuovo?non era importante, dopo una settimana di intenso lavoro atletico non abbiamo ancora lavorato molto sull’aspetto tattico. Era unperleine per rompere il fiato, ...