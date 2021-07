Shakespeare, come dare forma al sentimento (Di domenica 18 luglio 2021) Una nuova traduzione dei Sonetti di Shakespeare merita la nostra gratitudine, essendo impresa quanto mai faticosa, compromesso irrisolto, tentativo di ingraziarsi un lettore felice che avrebbe capito tutto, o quasi. Lucia Folena ha tradotto per Einaudi i Sonetti, con testo inglese a fronte, introduzione e note («NUE nuova serie», pp. XLIV-435, € 32,00), sperando di aver riprodotto, «per quanto possibile, l’effetto che la lettura dell’originale ha su un lettore contemporaneo di madrelingua inglese: il senso di qualcosa di lontano e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 luglio 2021) Una nuova traduzione dei Sonetti dimerita la nostra gratitudine, essendo impresa quanto mai faticosa, compromesso irrisolto, tentativo di ingraziarsi un lettore felice che avrebbe capito tutto, o quasi. Lucia Folena ha tradotto per Einaudi i Sonetti, con testo inglese a fronte, introduzione e note («NUE nuova serie», pp. XLIV-435, € 32,00), sperando di aver riprodotto, «per quanto possibile, l’effetto che la lettura dell’originale ha su un lettore contemporaneo di madrelingua inglese: il senso di qualcosa di lontano e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Shakespeare come Nitram, la recensione: nel cuore nero dell'Australia Lo aveva fatto scomodando Shakespeare, era tornato sul tema con il western estremo True History of ... E lo fa in un film che va a ritroso come il suo titolo (che al contrario si legge "Martin") per ...

A Manfredonia Laboratorio Shakespeare dal 19 al 30 luglio 2021 ... ognuno di noi, e sappiamo che non è ancora finita, così come sappiamo che nei momenti più bui la spinta alla vita è più forte. È questa spinta che celebriamo con "Laboratorio Shakespeare", un rito ...

Shakespeare, come dare forma al sentimento Il Manifesto Nitram, la recensione: nel cuore nero dell’Australia La recensione di Nitram: Justin Kurzel torna a Cannes per raccontare il male di vivere nascosto dietro più atroci massacri nella storia della sua terra. Lo schermo impregnato di sangue. Il cinema che ...

L’ultima luna d’estate, al via dal 26 agosto. La poesia come antidoto al Covid E così, con questa 24esima edizione, verranno ricordati gli anniversari di Dante Alighieri e Pierpaolo Pasolini, verranno presentati spettacoli tratti da autori come Virgilio a Edgar Lee Masters, da ...

