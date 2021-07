Roma, erano l’incubo del quartiere San Giovanni: picchiavano e derubavano i ragazzini, denunciati 3 egiziani (Di sabato 17 luglio 2021) Prendevano di mira i minorenni, li accerchiavano e li rapinavano prima di darsi alla fuga. erano diventati il terrore del quartiere San Giovanni, ma nella tarda serata di ieri, tre cittadini egiziani di età compresa tra 19 e 31 anni, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati scoperti e denunciati a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coadiuvati dai militari della Stazione Roma San Giovanni, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Leggi anche: Roma, sgominata Baby Gang incubo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) Prendevano di mira i minorenni, li accerchiavano e li rapinavano prima di darsi alla fuga.diventati il terrore delSan, ma nella tarda serata di ieri, tre cittadinidi età compresa tra 19 e 31 anni, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati scoperti ea piede libero dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, coadiuvati dai militari della StazioneSan, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Leggi anche:, sgominata Baby Gang incubo del ...

Advertising

AleAntinelli : Stamattina ho aperto alle 6 la porta della stanza. Seduti per terra c’erano due ragazzini inglesi in lacrime: Phil… - CorriereCitta : Roma, erano l’incubo del quartiere San Giovanni: picchiavano e derubavano i ragazzini, denunciati 3 egiziani - Pinzalberto : @luigipelli Figurati, già al concerto di 10 anni fa a Roma erano dei vecchietti, e non sono durati manco come una partita di calcetto. - AleZ_27 : Dov’erano gli esaminatori di Rafa in Milan-Inter e Milan-Roma? - Sarah45922796 : E quando oggi tornerà a Roma avrò conferma che questi due giorni erano per cercare di risolvere problemi che già si… -