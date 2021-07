(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo le videoconferenze dei mesi scorsi, tornano gli incontri in presenza nei quartieri con. Si riparte dal, dove mercoledì 21 luglio alle 16, nel centro polivalente della parrocchia Sacra Famiglia di via Lago d’Albano, si terrà un’per approfondire progetti e prospettive che impattano sulla zona. Ilè al centro dell’agenda politica del, con il cantiere per la realizzazione del nuovo stadio di atletica ...

elenaricci1491 : Dopo le videoconferenze dei mesi scorsi, tornano gli incontri in presenza nei quartieri con l’amministrazione Meluc… - TarantiniTime : Dopo le videoconferenze dei mesi scorsi, tornano gli incontri in presenza nei quartieri con l’amministrazione Meluc… - CandelliAngelo : Quartiere Salinella, assemblea pubblica con l’amministrazione Melucci - Canale189 : Quartiere Salinella, assemblea pubblica con l’amministrazione Melucci - TSTARANTO : Giovedì 15 luglio, alle ore 21 al quartiere Salinella di Taranto 'La storia di Hansel e Gretel' -

Ultime Notizie dalla rete : Quartiere Salinella

Corriere di Taranto

... il 20 Luglio - alle ore 20:30 nelSappusi - si terrà un 'Torneo di Calcetto' nei campetti del Parco: Ragazzi del, Magistrati e Forze dell'Ordine assieme 'per non ...... il 20 Luglio, alle ore 20:30, nelSappusi " si terrà un "Torneo di Calcetto" nei campetti del Parco: Ragazzi del, Magistrati e Forze dell'Ordine assieme "per non ...TARANTO - Per i mercati serali a Taranto è stata rinviata l'apertura straordinaria domenica 11 luglio. La data è stata modificata dato l'inizio del mercato in concomitanza con la finale dei campionati ...Contestualmente, l’apertura straordinaria del mercato del quartiere Salinella, prevista per il 18 luglio, viene rinviata al 25 luglio. Restano invariate le altre date delle aperture straordinarie.