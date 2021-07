Per i due Matteo il vaccino può attendere. Renzi vago: dice che lo farà a giorni. E Salvini l’ha già rinviato tre volte (Di sabato 17 luglio 2021) Chi ancora fra i leader politici non si è vaccinato fa il vago, fra cui Matteo Renzi che però ieri ha annunciato che farà a giorni la prima dose e la seconda ad agosto, ma ce n’è uno che da tempo fa il gioco delle tre carte: Matteo Salvini. La prima esternazione del leader della Lega in merito risale al 2 giugno, quando, incalzato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 (qui il video), afferma di essersi prenotato e di essere pronto a farlo entro giugno pur non avendo ancora ricevuto la data. Che evidentemente non gli è stata comunicata manco il 21 giugno visto che quel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Chi ancora fra i leader politici non si è vaccinato fa il, fra cuiche però ieri ha annunciato chela prima dose e la seconda ad agosto, ma ce n’è uno che da tempo fa il gioco delle tre carte:. La prima esternazione del leader della Lega in merito risale al 2 giugno, quando, incalzato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 (qui il video), afferma di essersi prenotato e di essere pronto a farlo entro giugno pur non avendo ancora ricevuto la data. Che evidentemente non gli è stata comunicata manco il 21 giugno visto che quel ...

