Oggi 17 luglio preghiamo Sant'Alessio, il mendicante di Dio (Di sabato 17 luglio 2021) Il giovane che si spoglia di tutte le sue le ricchezze, per vivere nel nascondimento secondo la volontà del Signore. Si sa poco di lui. Trascorreva le notti sotto una scala sul colle romano dell'Aventino. In quel luogo Papa Onorio III gli dedicò nel 1217 una chiesa. 17 luglio: Alessio, povero fra i poveri In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

