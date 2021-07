L'urlo di Salvatore Borsellino: "I depistaggi da chi non vuole la verità" (Di sabato 17 luglio 2021) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - "La verità su via D'Amelio si saprà, purtroppo, solo quando tutti gli attori di questa scellerata storia saranno morti...". Salvatore Borsellino, maglietta rossa e cappellino intonato, è seduto sotto l'albero piantato in via D'Amelio per tenere vivo il ricordo del fratello Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta uccisi nella strage del 19 luglio 1992. Incontra dei bambini a cui racconta chi era il giudice ucciso dalla mafia. Ma parla anche di Rita Borsellino, la sorella. Poi, il viso si rabbuia, e parla del "depistaggio sulla strage", anzi "dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - "Lasu via D'Amelio si saprà, purtroppo, solo quando tutti gli attori di questa scellerata storia saranno morti..."., maglietta rossa e cappellino intonato, è seduto sotto l'albero piantato in via D'Amelio per tenere vivo il ricordo del fratello Paoloe dei cinque agenti di scorta uccisi nella strage del 19 luglio 1992. Incontra dei bambini a cui racconta chi era il giudice ucciso dalla mafia. Ma parla anche di Rita, la sorella. Poi, il viso si rabbuia, e parla del "o sulla strage", anzi "dei ...

