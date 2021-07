Le manifestazioni contro il Green Pass obbligatorio a Parigi e in Francia (Di sabato 17 luglio 2021) Decine di migliaia di persone hanno manifestato sabato in Francia contro il Green Pass obbligatorio, le vaccinazioni e la legge del presidente Emmanuel Macron. Il ministero dell’Interno ha contato un totale di 136 raduni che hanno coinvolto 114mila persone. Di queste quasi ventimila sono scese in piazza a Parigi, divise, in diversi cortei. Nella capitale la manifestazione principale ha coinvolto diecimila persone ed è partita dal Palais Royal per poi attraversare la Senna. In uno dei video delle manifestazioni si vedono alcune persone che bruciano un Qr Code gigante a ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Decine di migliaia di persone hanno manifestato sabato inil, le vaccinazioni e la legge del presidente Emmanuel Macron. Il ministero dell’Interno ha contato un totale di 136 raduni che hanno coinvolto 114mila persone. Di queste quasi ventimila sono scese in piazza a, divise, in diversi cortei. Nella capitale la manifestazione principale ha coinvolto diecimila persone ed è partita dal Palais Royal per poi attraversare la Senna. In uno dei video dellesi vedono alcune persone che bruciano un Qr Code gigante a ...

