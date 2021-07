Le amichevoli delle altre di Serie A: l'Inter vince solo ai rigori, lo Spezia fermato per Covid, 10-0 per Sarri (Di sabato 17 luglio 2021) Quest'oggi è stata un'importante giornata di test, in vista della nuova stagione, per tante squadre di Serie A: domani sarà la volta anche del Napoli, che affronterà la Bassa Anaunia alle ore 17:30 nella sua prima amichevole. Oggi, invece, dopo il 10-0 della Roma sul Montecatini e il 13-0 dell'Atalanta sull'AlbinoGandino, è toccato giocare a Udinese, Spezia, Cagliari, Milan, Genoa, Venezia, Hellas Verona, Empoli, Sassuolo, Lazio e Inter. L'Udinese ha vinto 4-1 contro gli sloveni dell'ND Bilje, squadra di seconda divisione: a segno Okaka, Makengo e doppietta dello spagnolo Cristo da subentrato. Lo Spezia, purtroppo, è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Quest'oggi è stata un'importante giornata di test, in vista della nuova stagione, per tante squadre diA: domani sarà la volta anche del Napoli, che affronterà la Bassa Anaunia alle ore 17:30 nella sua prima amichevole. Oggi, invece, dopo il 10-0 della Roma sul Montecatini e il 13-0 dell'Atalanta sull'AlbinoGandino, è toccato giocare a Udinese,, Cagliari, Milan, Genoa, Venezia, Hellas Verona, Empoli, Sassuolo, Lazio e. L'Udinese ha vinto 4-1 contro gli sloveni dell'ND Bilje, squadra di seconda divisione: a segno Okaka, Makengo e doppietta dello spagnolo Cristo da subentrato. Lo, purtroppo, è ...

Advertising

Spazio_Napoli : Le amichevoli delle altre di Serie A: l'Inter vince solo ai rigori, lo Spezia fermato per Covid, 10-0 per Sarri - gilnar76 : Le amichevoli delle altre di Serie A: rimonta Inter sul Lugano, lo Spezia fermato per Covid, 10-0 per Sarri… - isidbeautrelet : @FBiasin La trasmissione in tv delle amichevoli andrebbe vietata per legge. - ssalroi : Mi raccomando iniziamo col disfattismo per delle amichevoli che servono solo per migliorare la forma fisica - costantonio11 : A me delle amichevoli fotte sega, come sempre. Le partite importanti iniziano il 21 agosto #amala ??? -