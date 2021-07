La Casa di Carta, drammatica confessione dell’attore: soltanto adesso l’ha rivelato, notizia choc (Di sabato 17 luglio 2021) Il famosissimo attore de La Casa di Carta si è lasciato andare ad una confessione davvero drammatico: soltanto adesso ha rivelato ogni cosa, notizia choc. È una delle serie televisive più amate ed apprezzate, La Casa Di Carta. In onda su Netflix esattamente dal 2017, la seguitissima ‘Casa De Papel’ ha riscosso un successo davvero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 17 luglio 2021) Il famosissimo attore de Ladisi è lasciato andare ad unadavvero drammatico:haogni cosa,. È una delle serie televisive più amate ed apprezzate, LaDi. In onda su Netflix esattamente dal 2017, la seguitissima ‘De Papel’ ha riscosso un successo davvero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PieroPelu : Ti giochi la finale dell’europeo dominando i padroni di casa che sulla carta sono nettamente favoriti e vinci alla… - infoitcultura : Jaime Lorente, Denver ne 'La casa di carta'/ “In terapia per il troppo successo” - infoitcultura : La Casa di Carta, il dramma di Jaime Lorente: “Sono stato in terapia” - infoitcultura : La casa di Carta, uno dei protagonisti confessa: “Sono in terapia” - infoitcultura : Jaime Lorente confessa: in terapia dopo ‘La Casa di Carta’ -