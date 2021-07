Gli scienziati contro la fine delle restrizioni anti - Covid voluta da Johnson: 'Scelta pericolosa e immorale' (Di sabato 17 luglio 2021) Una vergogna ed è molto più triste che al momento la reazione dell'Unione europea sia quasi inesistente. La totale eliminazione delle restrizioni anti - Covid nel Regno Unito è una Scelta "pericolosa ... Leggi su globalist (Di sabato 17 luglio 2021) Una vergogna ed è molto più triste che al momento la reazione dell'Unione europea sia quasi inesistente. La totale eliminazionenel Regno Unito è una...

Advertising

LaStampa : Covid, gli scienziati inglesi contro le riaperture di Boris Johnson: “Esperimento pericoloso e immorale” - fattoquotidiano : Uk, “l’esperimento” di Johnson spaventa (non solo gli scienziati): scuole e sindaco di Londra si autogestiscono e c… - RaiNews : #coronavirus #covid19, puntare sull'immunità di gregge espone tutto il mondo a rischi, scrivono gli scienziati - enigiro : RT @giuliaselvaggi2: Un domani gli scienziati dovranno spiegarci quale meccanismo mentale fa dare il voto a quei politici che dichiarano di… - cipgianni : L' #alluvione in #Germania e #Belgio è una vera tragedia. Perché servono sempre centinaia di morti per iniziare a m… -