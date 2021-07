Draghi irritato per l’esclusione di FdI dal Cda Rai: “Lega e Forza Italia non mi hanno ascoltato” (Di sabato 17 luglio 2021) Mario Draghi non ha gradito l’estromissione di FdI, primo partito Italiano, secondo molti sondaggi, dal Cda Rai. Lo svela Il Foglio in un retroscena che prevede tempesta in vista della Commissione di Vigilanza Rai di mercoledì che dovrebbe ratificare di Soldi in Vigilanza. Il prmier, scrive Simone Carrettieri, “aspetta prima di intervenire. Ma lo farà. Intanto si dispiace dell’esclusione di FDI dal cda: Lega e FI non l’hanno ascoltato. Il premier prima del voto di giovedì delle Camere ha chiamato i partiti, soprattutto quelli di centrodestra, per convincerli dell’importanza di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Marionon ha gradito l’estromissione di FdI, primo partitono, secondo molti sondaggi, dal Cda Rai. Lo svela Il Foglio in un retroscena che prevede tempesta in vista della Commissione di Vigilanza Rai di mercoledì che dovrebbe ratificare di Soldi in Vigilanza. Il prmier, scrive Simone Carrettieri, “aspetta prima di intervenire. Ma lo farà. Intanto si dispiace deldi FDI dal cda:e FI non l’. Il premier prima del voto di giovedì delle Camere ha chiamato i partiti, soprattutto quelli di centrodestra, per convincerli dell’importanza di ...

