Diana Del Bufalo dichiara: "A me piace il catcalling" e finisce nella bufera (Di sabato 17 luglio 2021) L'attrice, dopo la storia Instagram, è arrivata in vetta alle tendenze di Twitter: numerose le ragazze che si sono arrabbiate per le sue parole. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 luglio 2021) L'attrice, dopo la storia Instagram, è arrivata in vetta alle tendenze di Twitter: numerose le ragazze che si sono arrabbiate per le sue parole.

DSantanche : La polemica su Diana del Bufalo, che nella vita fa ironia e intrattiene, rea di aver fatto una battuta autoironica… - Bettabetta59 : RT @HoaraBorselli: Attacchi feroci contro Diana del Bufalo per aver dichiarato ‘mi piace il catcalling’ Quante di queste odiatrici stanno a… - mingmingpinga : RT @maskedsoleil: THE DEL FIERRO TRINITY - Beaumont Adams Torrealba, Schuyler Diana Veronica Rockwell, and Roscoe del Fierro. - HereQueenV : RT @debyconunab: Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza Noi tutte invece ch… - HereQueenV : Oggi abbiamo capito che Diana Del Bufalo non va ascoltata. L’abbiamo capito solo oggi. Davvero troppo tardi!! ?? -