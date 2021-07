Venerdì 16 luglio rilevati 21 nuovi contagi (Di venerdì 16 luglio 2021) in Friuli Venezia Giulia su 4.249 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,49%. Sono inoltre 1.802 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,28%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 6. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.186, i clinicamente guariti 6, mentre le persone in isolamento ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 luglio 2021) in Friuli Venezia Giulia su 4.249 tamponi molecolari sono stati21con una percentuale di positività dello 0,49%. Sono inoltre 1.802 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati5 casi (0,28%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 6. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.186, i clinicamente guariti 6, mentre le persone in isolamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì luglio Il vescovo cade in montagna: lesione ai tendini di entrambe le ginocchia. Operato d'urgenza TREVISO - È caduto in montagna e venerdì pomeriggio, 16 luglio, il vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi , è stato sottoposto a un intervento chirurgico ad entrambe le ginocchia per la rottura dei due tendini . È stato operato ...

Finisce con l'auto fuori strada sulla provinciale: 48enne perde la vita Mantova, finisce fuori strada con l'auto e si schianta contro un albero: morto un 48enne Un uomo è morto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 luglio in un terribile incidente avvenuto sulla ...

