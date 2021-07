Uomini e Donne, la confessione inaspettata di Gemma Galgani: “Penso ancora a Marco Firpo” (Di venerdì 16 luglio 2021) La dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne torna a far parlare di se con delle parole inaspettate. Gemma Galgani, infatti, ha dichiarato di pensare ancora ai bei momenti vissuti con l’ex cavaliere del parterre maschile: Marco Firpo, anche se ormai sono passati alcuni anni dalla loro separazione. La protagonista del dating show di Maria de Filippi ha ammesso perfino degli errori commessi durante l’ultima stagione del programma con i corteggiatori Maurizio ed Aldo Farella, che hanno reso lo scorso anno particolarmente tormentato per la donna. Gemma ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 luglio 2021) La dama più famosa del Trono Over ditorna a far parlare di se con delle parole inaspettate., infatti, ha dichiarato di pensareai bei momenti vissuti con l’ex cavaliere del parterre maschile:, anche se ormai sono passati alcuni anni dalla loro separazione. La protagonista del dating show di Maria de Filippi ha ammesso perfino degli errori commessi durante l’ultima stagione del programma con i corteggiatori Maurizio ed Aldo Farella, che hanno reso lo scorso anno particolarmente tormentato per la donna....

