Uil | Roma Metropolitane come Titanic | pronta ad inabissarsi

(Di venerdì 16 luglio 2021)– “il; si sta lentamente inabissando da 5 anni e le scialuppe sono solo per consulenti e dirigenti. Servirebbe un atto di responsabilità da parte degli artefici della drammatica situazione di, dovrebbero chiedere scusa alle lavoratrici e ai lavoratori e alla cittadinanza, e fare immediatamente un passo indietro.” “Questa mattina tutti i dipendenti si sono visti recapitare le lettere di sospensione o di riduzione delle attività lavorative, dopo che l’Azienda non è stata in grado nemmeno di esperire correttamente la ...

Ultime Notizie dalla rete : Uil Roma

...sindacali in una nota le lavoratrici e lavoratori Whirlpool saranno in sciopero in piazza a...prima le 13 settimane di cassa integrazioni previste dalla Intesa sottoscritto da CGIL CISLe ..."Le lavoratrici e i lavoratori Whirlpool saranno in sciopero e in piazza agiovedì prossimo ... Cisl,e Confindustria con il Governo", dichiarano le tre sigle dei metalmeccanici in una nota ...GROSSETO – La Uil Toscana sud est interviene «sulla questione della non applicazione della graduatoria di mobilità dell’Azienda sanitaria Toscana sud est». «Abbiamo più volte segnalato ed esposto la ...Culmineranno il 22 luglio con una manifestazione nazionale a Roma il 22 luglio e otto ore di sciopero in tutto ... integrazione previste dall’intesa sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria con ...