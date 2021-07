Sostituzione caldaie edifici pubblici entro novembre 2022 in Lombardia: 3 milioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Sostituzione caldaie edifici pubblici, 3 milioni di euro, lavori entro novembre 2022. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato una misura da 3 milioni, 300.000 euro sul bilancio 2021 e 2.700.000 euro nel 2022, per la Sostituzione di caldaie inquinanti in edifici pubblici con altri ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 luglio 2021), 3di euro, lavori. La Giunta di Regione, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato una misura da 3, 300.000 euro sul bilancio 2021 e 2.700.000 euro nel, per ladiinquinanti incon altri ...

