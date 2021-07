Risposte olimpioniche

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo la Russia parteciperà come nazione neutrale. Vuol dire che non esibirà il nome “Rossija”, ma gareggerà in qualità di Comitato olimpico russo, Roc; non avrà bandiere né stemmi e neppure un inno: per gli atleti verrà eseguito un estratto del Concerto per pianoforte e orchestra n.1 di Tchajkovskij. Sono questi i patti dopo lo scandalo del doping di stato che ebbe come conseguenza l’esclusione di Mosca dalle Olimpiadi per quattro anni. Il Roc, oltre a provvedere alla preparazione fisica degli atleti, ha però voluto prevenire incidenti sgradevoli, politicamente difficili da gestire durante le conferenza stampa e ha dato agli sportivi delle direttive molto rigide su come ...