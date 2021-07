LUNEDÌ CABINA DI REGIA SUL METODO FRANCESE (Di venerdì 16 luglio 2021) Il green pass alla FRANCESE non scalda i cuori del governo, ma di fronte al nuovo aumento dei contagi il suo utilizzo potrebbe essere rivisto ed esteso. In occasione della CABINA di REGIA (in ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) Il green pass allanon scalda i cuori del governo, ma di fronte al nuovo aumento dei contagi il suo utilizzo potrebbe essere rivisto ed esteso. In occasione delladi(in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Estendere l'obbligatorietà del green pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. E' una delle ipo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Estendere l'obbligatorietà del green pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. E' una delle ipotesi c… - sissiisissi2 : Vediamo da che parte starà Draghi - IlTirrenoPrato : CORONAVIRUS: VERSO NUOVE REGOLE - La decisione nella cabina di regia lunedì 19 o martedì 20 ?? - LilaLaMarea : RT @Agenzia_Ansa: Estendere l'obbligatorietà del green pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. E' una delle ipotesi c… -

Ultime Notizie dalla rete : LUNEDÌ CABINA LUNEDÌ CABINA DI REGIA SUL METODO FRANCESE In occasione della cabina di regia (in programma lunedì o martedì) tra le ipotesi sul tavolo c'è quella di prevedere che il green pass (assegnato solo dopo la doppia dose) diventi obbligatorio per l'...

Green Pass, si fa strada l'ipotesi dell'obbligatorietà per i trasporti. Ecco quali ... è una delle ipotesi che, secondo fonti di Governo, sarà valutata in occasione della cabina di regia, prevista lunedì o martedì prossimi. La misura ricorda il 'certificato verde' alla francese, con ...

Green pass, è scontro fra Speranza e Salvini, il premier Draghi media: lunedì la cabina di regia RTL 102.5 In occasione delladi regia (in programmao martedì) tra le ipotesi sul tavolo c'è quella di prevedere che il green pass (assegnato solo dopo la doppia dose) diventi obbligatorio per l'...... è una delle ipotesi che, secondo fonti di Governo, sarà valutata in occasione delladi regia, previstao martedì prossimi. La misura ricorda il 'certificato verde' alla francese, con ...