Incendio nell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli | in fiamme le gradinate

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Unha distrutto parte delledi legno dell’Anfiteatrodi, uno dei più importanti siti archeologici della Campania. Secondo una ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, l’è iniziato questo pomeriggio da alcune sterpaglie per poi propagarsi alle tettoie in legno, spingendo il personale, che stava tentando di fermare l’con gli estintori, a chiedere l’intervento dei pompieri. Non sono ancora note le cause dell’, che ha distrutto in pochi minuti un settore della cavea inferiore, anche se le autorità non ...