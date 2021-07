I due arbitri di calcio Fabrizio Pasqua e Federico La Penna sono stati squalificati per 16 e 13 mesi per avere falsificato alcuni rimborsi (Di venerdì 16 luglio 2021) I due arbitri di calcio Fabrizio Pasqua e Federico La Penna sono stati squalificati per 16 e 13 mesi dalla commissione disciplinare dell’Associazione Italia arbitri (AIA) perché coinvolti in un giro di rimborsi falsificati insieme ad altri quattro membri dell’AIA. Leggi su ilpost (Di venerdì 16 luglio 2021) I duediLaper 16 e 13dalla commissione disciplinare dell’Associazione Italia(AIA) perché coinvolti in un giro difalsificati insieme ad altri quattro membri dell’AIA.

