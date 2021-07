Fiorentina, dopo Gattuso un altro divorzio: “Volevano ridimensionarmi” (Di venerdì 16 luglio 2021) Antognoni lascia la Fiorentina: lo comunica lui stesso in un duro comunicato, accusando il club di averlo messo alla porta È ufficiale la separazione tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. A renderlo noto è lo stesso (ormai ex) dirigente viola con una lettera inviata all’ANSA. Il messaggio è piuttosto polemico nei confronti dell’attuale dirigenza della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Antognoni lascia la: lo comunica lui stesso in un duro comunicato, accusando il club di averlo messo alla porta È ufficiale la separazione tra lae Giancarlo Antognoni. A renderlo noto è lo stesso (ormai ex) dirigente viola con una lettera inviata all’ANSA. Il messaggio è piuttosto polemico nei confronti dell’attuale dirigenza della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

