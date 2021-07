F1, Lando Norris dopo l’aggressione di Wembley: “Non sono ancora nella condizione perfetta, ma ci sto arrivando” (Di venerdì 16 luglio 2021) Lando Norris sarà sicuramente uno degli osservati speciali durante il weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren sta disputando una stagione strepitosa e vorrà confermarsi competitivo anche sulla pista casalinga di Silverstone. Il 21enne nativo di Bristol vuole tornare in pista al più presto anche per dimenticare la disavventura di domenica scorsa, quando alcuni ladri lo hanno aggredito dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra (mentre tornava alla sua auto) rubando il suo orologio Richard Mille da 40.000 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)sarà sicuramente uno degli osservati speciali durante il weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren sta disputando una stagione strepitosa e vorrà confermarsi competitivo anche sulla pista casalinga di Silverstone. Il 21enne nativo di Bristol vuole tornare in pista al più presto anche per dimenticare la disavventura di domenica scorsa, quando alcuni ladri lo hanno aggreditola finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra (mentre tornava alla sua auto) rubando il suo orologio Richard Mille da 40.000 ...

