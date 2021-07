Cassazione: 'Niente assegno se la figlia (maggiorenne) non vuole studiare o lavorare' (Di venerdì 16 luglio 2021) Non studia, non lavora e non vuole occuparsi del locale di famiglia. Per questo la Cassazione ha ribadito la bontà della scelta di un padre che ha deciso di togliere l' assegno di mantenimento alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Non studia, non lavora e nonoccuparsi del locale di famiglia. Per questo laha ribadito la bontà della scelta di un padre che ha deciso di togliere l'di mantenimento alla ...

Advertising

altalex : ?? Non si applica l'art. 2112 c.c. se il cedente si riserva la proprietà dei software utilizzati dal personale prima… - AntonioDonatoPa : @five_stelle @MraCnz Cioè per cosa sono stati condannati? E la Cassazione cosa ha detto? Se non sai niente, se non… - avv_marferrari : RT @altalex: ?? È revocabile l’#AssegnoDiMantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente a causa della sua colpevole inerzi… - StudioPasetti : RT @altalex: ?? È revocabile l’#AssegnoDiMantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente a causa della sua colpevole inerzi… - altalex : ?? È revocabile l’#AssegnoDiMantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente a causa della sua colpe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione Niente Cassazione: 'Niente assegno se la figlia (maggiorenne) non vuole studiare o lavorare' Invece i giudici della Cassazione, confermando una sentenza della Corte d'appello di Messina, non solo hanno revocato l'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio alla ex moglie, che aveva ormai ...

Niente soldi agli eredi che non presentano questi documenti alla banca del defunto Niente soldi agli eredi che non presentano questi documenti alla banca del defunto: casi di esonero ... Questo è un aspetto importante che ha ribadito anche la Corte di Cassazione per mezzo dell'...

Cassazione: "Niente assegno se la figlia (maggiorenne) è pigra" TGCOM Cassazione: "Niente assegno se la figlia (maggiorenne) non vuole studiare o lavorare" Non studia, non lavora e non vuole occuparsi del locale di famiglia. Per questo la Cassazione ha ribadito la bontà della scelta di un padre che ha deciso di togliere l'assegno di mantenimento alla fig ...

La giustizia (malata) da curare o che finisca in Cassazione il proverbiale furto della melanzana. Non è vero dunque che se i processi sono lunghi non si possa fare niente: per cominciare se ne potrebbero fare di meno, depenalizzando ...

Invece i giudici della, confermando una sentenza della Corte d'appello di Messina, non solo hanno revocato l'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio alla ex moglie, che aveva ormai ...soldi agli eredi che non presentano questi documenti alla banca del defunto: casi di esonero ... Questo è un aspetto importante che ha ribadito anche la Corte diper mezzo dell'...Non studia, non lavora e non vuole occuparsi del locale di famiglia. Per questo la Cassazione ha ribadito la bontà della scelta di un padre che ha deciso di togliere l'assegno di mantenimento alla fig ...o che finisca in Cassazione il proverbiale furto della melanzana. Non è vero dunque che se i processi sono lunghi non si possa fare niente: per cominciare se ne potrebbero fare di meno, depenalizzando ...