Woody Allen vs Mia Farrow, se una sceneggiatura diventa prova d'accusa (Di giovedì 15 luglio 2021) Avevo letto delle roventi polemiche sulle puntate HBO “Allen vs Farrow”, ma grazie a Sky che ha meritoriamente portato questo esplosivo documentario in Italia davvero ho potuto capire de visu come la furia colpevolista, l’apparato ideologico di condanna, la suggestione del linciaggio sotto forma di inchiesta, la demonizzazione corale di una persona, Woody Allen, di cui si dà per scontata la responsabilità nella presunta molestia nei confronti della figlia adottiva Dylan all’età di sette anni (presunta e comunque respinta da una sentenza della giustizia americana), abbiano in questo caso oltrepassato ogni limite. Una cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Avevo letto delle roventi polemiche sulle puntate HBO “vs”, ma grazie a Sky che ha meritoriamente portato questo esplosivo documentario in Italia davvero ho potuto capire de visu come la furia colpevolista, l’apparato ideologico di condanna, la suggestione del linciaggio sotto forma di inchiesta, la demonizzazione corale di una persona,, di cui si dà per scontata la responsabilità nella presunta molestia nei confronti della figlia adottiva Dylan all’età di sette anni (presunta e comunque respinta da una sentenza della giustizia americana), abbiano in questo caso oltrepassato ogni limite. Una cosa ...

