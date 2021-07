Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 09:45 (Di giovedì 15 luglio 2021) Viabilità DEL 15 LUGLIO 2021 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA; DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGEZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021)DEL 15 LUGLIOORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA; DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGEZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Viale del Muro Torto, traffico rallentato tratto corso d'Italia-piazzale Flaminio in direzione via Luisa di Savoia - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale di Tor Marancia, via di Tor Carbone e viale Leonardo da Vinci - romamobilita : #viabilità Roma Grande Raccordo Anulare, traffico intenso Cassia-Trionfale -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Camion sui binari, incidente nella notte a Collestrada AGGIORNAMENTI Tutta la linea di collegamento, principalmente con Roma, sta subendo forti rallentamenti e vede alcuni treni cancellati. Disagi anche per la viabilità stradale. Sulla E45, all'altezza del punto in ...

Infrastrutture, lungo confronto a Roma tra Regione e Governo Per la riqualificazione della viabilità secondaria, ministero e Regione hanno concordato di ...alle ex Province (prive di personale tecnico) ma a un commissario straordinario nominato d'intesa tra Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews Tutta la linea di collegamento, principalmente con, sta subendo forti rallentamenti e vede alcuni treni cancellati. Disagi anche per lastradale. Sulla E45, all'altezza del punto in ...Per la riqualificazione dellasecondaria, ministero e Regione hanno concordato di ...alle ex Province (prive di personale tecnico) ma a un commissario straordinario nominato d'intesa tra...