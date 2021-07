Variante Delta, dalla Spagna alla Grecia: ecco i Paesi più a rischio. La Farnesina: «Pericolo di rimanere bloccati all'estero» (Di giovedì 15 luglio 2021) bloccati nelle isole greche, a Malta, a Dubai: la Variante Delta corre e coinvolge chi ha scelto di fare le vacanze all'estero. La Farnesina, però, ha lanciato un preciso alert diffondendo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 luglio 2021)nelle isole greche, a Malta, a Dubai: lacorre e coinvolge chi ha scelto di fare le vacanze all'. La, però, ha lanciato un preciso alert diffondendo...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - Am_Parente : Ha ragione il generale Figliulo quanto dice che la richiesta del Green pass puo essere una spinta alla vaccinazione… - emaisi81 : RT @gerrygreco: Mi spiegano che si fanno meno tamponi perché le regioni hanno paura di finire in giallo con la variante Delta, quindi poco… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Paura per la variante Delta, isole ripristinano i controlli. Sicilia, tamponi a chi viene da Malta. Sardegna, si pensa… -