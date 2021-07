Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme: ecco dove (Di giovedì 15 luglio 2021) Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando saranno la nuova coppia che condurrà il programma La Talpa in onda in autunno Tommaso Zorzi e Stefania OrlandoDel ritorno de La Talpa se ne era già parlato nelle scorse settimane. Il programma dopo anni di sospensione ritornerà presto in onda su Italia 1 e pare che Mediaset abbia già scelto chi ne sarà al timone. Stiamo parlando di due personaggi molto amati dal pubblico italiano, che si è fatto conoscere particolarmente in questa quinta edizione del GF Vip. Di chi stiamo parlando? Di Tommaso ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 luglio 2021)e la sua amicasaranno la nuova coppia che condurrà il programma La Talpa in onda in autunnoDel ritorno de La Talpa se ne era già parlato nelle scorse settimane. Il programma dopo anni di sospensione ritornerà presto in onda su Italia 1 e pare che Mediaset abbia già scelto chi ne sarà al timone. Stiamo parlando di due personaggi molto amati dal pubblico italiano, che si è fatto conoscere particolarmente in questa quinta edizione del GF Vip. Di chi stiamo parlando? Di...

Advertising

Lenasantoro11 : ??Buongiorno ????????????#tzvip @tommaso_zorzi @stefyorlando #likeOppini #TomTom - peppesava : RT @Ragusanews: Tommaso Zorzi, villa ricoperta dalla cenere dell’Etna VIDEO - Ragusanews : Tommaso Zorzi, villa ricoperta dalla cenere dell’Etna VIDEO - MSociopatik : @tommaso_zorzi ciao volevo rivolgerti le scuse in nome del mio fratellino ???? so sorry - dorymis72 : @Saretta77968003 @avvo_ @tommaso_zorzi Infatti -