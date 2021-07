NBA 2K22 | 2K annuncia gli atleti di copertina

(Di giovedì 15 luglio 2021) 2Koggi glidiper NBA. Luka Don?i?, fenomeno globale e 2 volte NBA All-Star, sarà sulla Standard Edition,mentre per la NBA 75th Anniversary Edition sono stati scelti: Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant. Con la migliore veste grafica di sempre ed una IA dei giocatori ulteriormente migliorata, squadre storiche e un’ampia varietà di esperienze di gioco, NBAmette l’intero universo del basket nelle mani del giocatore. “Essere sulladi NBAè qualcosa di molto speciale per me” dichiara Don?i?. “Sono ...

Advertising

GamingToday4 : NBA 2K22 è ufficiale: ecco gli atleti di copertina e la data di uscita - cellicom : NBA 2K22, ecco gli atleti di copertina – - infoitscienza : NBA 2K22 corre verso il lancio: svelate data d'uscita e (bellissima) copertina - 2kDiscord : RT @gamescore_it: NBA 2K22 annunciato per PC e console! - - gamescore_it : NBA 2K22 annunciato per PC e console! - -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2K22

Per gli appassionati del grande basket è di nuovo il momento di cerchiare una data nel calendario. La data è quella del 10 settembre prossimo e il nome è quello di, che proprio quel giorno esordirà su diverse piattaforme. Il nuovo gioco su licenza ufficiale dedicato al grande basket, firmato da 2K , per avvicinarsi all'uscita ha svelato con una nota ...Nella giornata di ieri 2K ha svelato alcuni importanti dettagli sul prossimo, come la data di lancio e le piattaforme su cui arriverà il titolo. Ma non ci si è fermati qua, dato che la compagnia ha rilasciato di recente anche una FAQ in cui sono state inserite ...2K Sports e Visual Concepts hanno annunciato ufficialmente di essere al lavoro su NBA 2K22, nuovo episodio della acclamata serie cestistica dedicata al campionato nordamericano. Il produttore ha inolt ...Un altro muro tra uomini e donne è stato abbattuto: Candace Parker è diventata la prima giocatrice WNBA ad apparire sulla copertina di un gioco NBA ...