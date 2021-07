Muore a 59 anni la leggenda delle freccette capace di bere 24 pinte prima di un match (Di giovedì 15 luglio 2021) Andy Fordham, leggenda delle freccette nonché ex campione del mondo della disciplina, è purtroppo deceduto a solo 59 anni. Il mondo delle freccette adesso è in lutto per una prematura quanto sentita perdita. LEGGI ANCHE => Cavallo da corsa dal valore di 180 milioni Muore a 23 anni Una perdita che colpisce dritta al cuore Nel mondo delle freccette era sia un campione, campione del mondo nel 2004 e World Master nel 1999, ma anche e soprattutto una leggenda, colui in grado di vincere un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Andy Fordham,nonché ex campione del mondo della disciplina, è purtroppo deceduto a solo 59. Il mondoadesso è in lutto per una prematura quanto sentita perdita. LEGGI ANCHE => Cavallo da corsa dal valore di 180 milionia 23Una perdita che colpisce dritta al cuore Nel mondoera sia un campione, campione del mondo nel 2004 e World Master nel 1999, ma anche e soprattutto una, colui in grado di vincere un ...

