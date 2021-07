Matteo Pessina è fidanzato con un vecchio flirt di uno degli One Direction? (Di giovedì 15 luglio 2021) Pessina fidanzato con un’ex degli One Direction? Spesso è difficile con alcuni calciatori estrapolare informazioni circa la loro vita privata. In queste ultime ore, però, si sta parlando tanto di Matteo Pessina, neo campione d’Europa. Il centrocampista azzurro pare sia fidanzato. Uscito di recente da una relazione ha ritrovato l’amore accanto, a quanto pare, a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 luglio 2021)con un’exOne? Spesso è difficile con alcuni calciatori estrapolare informazioni circa la loro vita privata. In queste ultime ore, però, si sta parlando tanto di, neo campione d’Europa. Il centrocampista azzurro pare sia. Uscito di recente da una relazione ha ritrovato l’amore accanto, a quanto pare, a L'articolo proviene da Novella 2000.

Atalanta_BC : BUONGIORNO ???????? #EURO2020 #GoAtalantaGo ???? ?? Matteo #Pessina / Rafael #Toloi - sheskindaliz : RT @asiaaieraci: in tutto ciò matteo pessina: 'saremo per sempre i fratelli d'italia di quella magica estate 2021??????' ?????? #Bernardeschi h… - Crazy06677292 : RT @mikysunny02: PROPRIO IN QUESTO MOMENTO È USCITO IL DIARIO DI BORDO DI MATTEO PESSINA PIANGO OCEANI INTERI #Bernardeschi #Azzurri #IT… - Rovic87 : Matteo Pessina. Speller. - MIROHYUNIE : Io sono finit? con Matteo Pessina!, e tu ? MA COSA STO FACENDO -