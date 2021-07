(Di venerdì 16 luglio 2021)Dequesta settimana ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi e dopo averto di Uomini e Donne, ha citato anche suo, tornato single da poco. “È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”.De, la vecchia intervista su suo...

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - StraNotizie : Maria De Filippi parla di suo figlio Gabriele - BITCHYFit : Maria De Filippi parla di suo figlio Gabriele * - MSgarrella : @Xueza_00 @fottolesoglie @AndreaBrik Finisce da Maria de Filippi nel senso che finisce pure con Maria de Filippi - Luca190499 : RT @fraversion: Maurizio Costanzo idolo assoluto. «Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel porta… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Si tratterebbe infatti di Giuseppe Salsetta , semifinalista della settima edizione di Amici diDepoi vinta da Marco Carta . Il cantante faceva parte della Squadra del Sole durante il ...Uno scatto del passato bellissimo, in cui è fotografata la bellissima cantante. Ve l'abbiamo svelato sopra, ha fatto parte della scuola di Amici diDe, qualche anno fa, esattamente nel 2010. La sua voce allora come oggi, è pazzesca, tanto che, proprio nel talent, l'artista, è riuscita ad arrivare alla fase del Serale, ma non solo. ...Secondo le ultime notizie di gossip, Diana Del Bufalo avrebbe un nuovo amore. Scopriamo insieme l'identità dell'uomo in questione ...Un'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe deciso di farla finita con il cavaliere con cui ha lasciato il programma a causa di un tradimento.