Le due nazionali di Mancini e il suo tesoretto tattico (Di giovedì 15 luglio 2021) I giocatori inglesi si sono scimuniti a correre appresso a undici giocatori italiani, trasformati per l’occasione in undici centrocampisti passing game con licenza di offendere. È stata la mossa che ha fatto saltare il banco. L’orgoglio britannico ha fatto il resto. Con umiltà potevano tentare di dar battaglia, dando fondo a tutto il fiato disponibile. Non è mai detto, però, che un inglese perda tempo a inseguire il proprio avversario. Specie se si chiama Harry Kane o Raheem Sterling. Chi li ha visti? Italia / 1. Due volti di nazionale, difensiva o dominante Ma è la partita in sé che merita l’elogio del team azzurro. Mancini è stato l’architetto della vittoria con la sua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) I giocatori inglesi si sono scimuniti a correre appresso a undici giocatori italiani, trasformati per l’occasione in undici centrocampisti passing game con licenza di offendere. È stata la mossa che ha fatto saltare il banco. L’orgoglio britannico ha fatto il resto. Con umiltà potevano tentare di dar battaglia, dando fondo a tutto il fiato disponibile. Non è mai detto, però, che un inglese perda tempo a inseguire il proprio avversario. Specie se si chiama Harry Kane o Raheem Sterling. Chi li ha visti? Italia / 1. Due volti di nazionale, difensiva o dominante Ma è la partita in sé che merita l’elogio del team azzurro.è stato l’architetto della vittoria con la sua ...

grg_motta : RT @lavoceinfo: Le prove #Invalsi2021 mostrano un drastico calo nelle competenze: il 51% dei maturandi non raggiunge livelli adeguati secon… - napolista : Contro l’Inghilterra abbiamo visto due volti: un po’ di gioco all’italiana e un po’ di sarrismo. Uguale, gioco alla… - Sottoporta_ICI : Un #giocatore che nemmeno ci doveva essere, ma che è risultato decisivo in due partite e ci ha regalato una pregevo… - bassim_15 : RT @dariodigennaro: La #FIFA ha confermato all'@afa e alla @FIGC che la sfida #Argentina-#Italia, ovvero la #CopaMaradona, si giocherà a Na… - ADM_assdemxmi : RT @lavoceinfo: Le prove #Invalsi2021 mostrano un drastico calo nelle competenze: il 51% dei maturandi non raggiunge livelli adeguati secon… -