La Corte Ue dice no alla richiesta della Superlega

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ladi Giustizia dell’Unione europea non darà seguito a un procedimento accelerato dopo la denunciaeuropea contro la UEFA sull’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali per club in Europa, secondo diversi funzionari informati da una letterastessain Lussemburgo. Lo riporta il sito Politico.eu, molto addentro alle tematiche che coinvolgono l’Ue L'articolo