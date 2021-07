La Capitaneria di porto sequestra uno specchio di mare tra Francavilla e Ortona (Di giovedì 15 luglio 2021) La Capitaneria di porto di Ortona ha posto sotto sequestro per abbandono di rifiuti uno specchio di mare di 500mila metri quadrati a tre miglia dalla costa, tra Francavilla e Ortona. Il provvedimento, ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 15 luglio 2021) Ladidiha posto sotto sequestro per abbandono di rifiuti unodidi 500mila metri quadrati a tre miglia dalla costa, tra. Il provvedimento, ...

Advertising

bellissima2021 : RT @Caterina_SS: In caso di avvistamento in #mare (se in barca) spegnere il motore, fare silenzio, non inseguire l’animale e avvisare la Ca… - Caterina_SS : In caso di avvistamento in #mare (se in barca) spegnere il motore, fare silenzio, non inseguire l’animale e avvisar… - tempostretto : Il punto preciso indicato alla ditta incaricata dell'intervento dal sindaco Francilia. Ieri era stata firmata una o… - AnsaSicilia : Ragazzo disperso alla Plaia di Catania, ricerche in corso. Operazioni coordinate da sala operativa Capitaneria di p… - UdineseTV : Barca a vela si ribalta e 'scuffia', soccorsa da Polizia e Capitaneria di Porto - -